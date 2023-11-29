浙江上月逾6.8萬宗流感　醫院日增3千多病患

隨氣溫下降，內地呼吸道傳染病進入高峰期。內媒周三（29日）報道，浙江省上月共錄得逾6.8萬宗流感病例，杭州市多間醫院發燒門診患者大幅增加，有醫院多達七成為甲型流感，主要症狀為發高燒、肌肉痠痛等，患者以中青年居多，兒童亦是感染流感的一大主要群體。

當地有家長表示，其就讀小學2年級的女兒上周六（25日）凌晨起便開始發高燒，疑感染甲流，體溫一度升至攝氏41°C，其後他跟妻子與兒子也開始發燒，女兒班上45名孩子中亦有11人發燒，其中8人確診感染甲流。浙江大學醫學院附屬兒童醫院近兩個月門診數急增，上月逾40萬，同比增長逾9萬，相當於每天增加3,000多名病患。有醫生表示，其接診的發燒病患中有三成確診流感，兩成為肺炎支原體，餘下則為其他呼吸道感染。

浙江省疾病預防控制中心周二（28日）表示，該省呼吸道疾病以流感為主，亦有鼻病毒、肺炎支原體、呼吸道合胞病毒和腺病毒等，流行流感病毒以甲型H3N2亞型為主，其中以3至15歲病患較多。紹興市當晚發布針對幼兒機構和學校等場所的流感防治建議，要求校方做好學生提問檢查和因病缺課登記追蹤工作；老師若感染流感或出現症狀，須安排居家隔離休息；若出現聚集性流感疫情，須及時向疾管機構報告，必要時停課。