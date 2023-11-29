中國4大考古發現　揭良渚文化在新石器文明起源

國家文物局周三（29日）在北京召開「考古中國」重大項目進展工作會，公布浙江杭州良渚古城及水利系統遺址、江蘇常州寺墩遺址、湖北沙洋城河遺址、南島語族起源與擴散研究的最新考古進展。其中良渚古城遺址等考古發現，展示良渚文化在中國新石器時代文明起源過程的重要意義。

良渚古城及水利系統遺址新發現初步釐清，良渚遺址群共經歷3個發展階段，先利用山前地貌建設散式聚落，再有人工規劃水利系統，最終建造城牆、外郭的良渚古城等。另外，距今4,500到5,500年的江蘇常州寺墩遺址是崧澤-良渚文化時期的中心聚落遺址，由內外兩重水系和多個墩、台構成，反映了太湖地區史前社會的複雜化進程。

此外，湖北沙洋河遺址反映了屈家嶺文化人群建造水利設施，調控古城用水的水資源管理模式，展現長江中游新石器時代古人對自然的認知和改造。而南語族起源與擴散研究，則揭示了南語島族祖先的文化特徵、生計模式及社會結構變遷，反映中國東南沿海地區史前人類深耕大陸、開發海洋的文化特徵。會上公布的最新考古發現和研究，闡釋中華文化的發展和特點。