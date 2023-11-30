西瓜攤販刺死城管　家屬索賠232萬人民幣

甘肅蘭州在路邊賣西瓜的男子王軍宏，以及其兩名兒子王愛文和王愛武2018年與多名城管發生衝突，期間王愛武持刀襲擊3名城管，導致1死2傷。案件周二（28日）在蘭州市中級人民法院一審，審理王愛武刑事部分及附帶民事訴訟，受害者家屬向王軍宏3父子索償約232萬元人民幣（約260萬港元）。由於王愛武患有精神分裂症，缺乏受審能力，故缺席當天庭審。案件審結後，將擇日宣判。

起訴書顯示，王軍宏父子2018年7月18日在街頭賣西瓜期間與逾10名城管發生衝突，期間王愛武持刀捅刺其中一名城管10多刀，隨後又拿起鐵錘狠砸對方頭部，事後3人當場被捕。王愛武代表律師辯稱，衝突期間雙方人數差距懸殊，形容兩兄弟當時情況極度危險，王愛武在王愛文被城管隊員按倒在地毆打時，才拿刀捅人，不構成故意殺人罪。王愛武案發後接受3次精神鑑定，其中兩次結論為他具完全刑事責任能力，另一次則是具限定刑事責任能力。

代表律師反對相關鑑定結果，指從王愛武過往病史及會見時精神狀態等因素判斷，對方案發時處於精神病發病期，無刑事責任能力，加上在看守所期間曾做出許多荒唐行為，包括自殘、大喊大叫等，且分不清楚現實和幻想。至於王愛文的刑事部分今年4月完成審理，他周二以同案和附帶民事訴訟被告身份出席庭審，代表律師指他與王軍宏與造成城管死傷的結果無關，不應承擔連帶賠償責任，且事發時為城管一方主動挑起衝突，應承擔部分責任。