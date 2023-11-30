俞大㵢接任台駐美代表　專長拉丁美洲事務

由於原任台灣駐美國代表的蕭美琴早前宣布出任民進黨總統參選人賴清德副手，台灣總統府發言人周三（29日）宣布，其原來職缺將由原台灣駐歐盟兼駐比利時代表俞大㵢擔任，至於俞的遺缺則由外交部政務次長李淳接任。自台灣總統蔡英文第二任期以來，李淳已是第4名駐歐代表。

蕭美琴於本月20日請辭駐美代表，台總統府周二（28日）發布總統令指出，蕭美琴已獲准辭職，並於周四（30日）生效。她周四早上帶着4隻愛貓從美抵台，加入總統選戰。總統府周三晚發新聞稿稱，接替蕭美琴的俞大㵢專長拉丁美洲事務，是基層出身的職業外交官，歷任外交部常次、中南美洲司長、駐巴拉圭代表，並曾派駐日內瓦、薩爾瓦多及紐約，今年9月剛派駐比利時。新聞稿稱，相信透過他參與國際事務的豐富經驗與能力，能助總統推動台美各項重要工作，讓雙方關係更穩固堅實。

至於接替俞大㵢的李淳則為專業國際經貿學者，其擔任外交部政務次長期間，負責督導北美、歐洲及經貿外交業務。鑑於近年台灣與歐盟、歐洲議會及歐洲地區國家關係迅速升溫，總統期盼借重李在國際經貿領域的專業及外交部政務次長經驗，持續深化與歐洲友好國家的合作及互動，全面提升台歐關係。