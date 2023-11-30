飲用水源地旁建公墓　官方責令停工

位於安徽省合肥市廬陽區的桃花店漢墓群，是該市已探明的最大古墓葬群之一。當地多年前提出規劃建設漢墓群遺址保護公園，打造合肥北部歷史文化地標。但有住在當地小區的居民周一（27日）爆料，原本規劃建設漢墓群遺址公園的區域，近期卻在建造一座公墓，而且接近他們的飲用水源地。

多名居民稱，公墓離居民區只有數百米的直線距離，除嚴重影響正常生活，公墓距離大房郢水庫同樣只有數百米。該水庫是合肥市重要的飲用水水源地，因此有人擔憂興建公墓會污染水源。對於建設該公墓是否經過相關部門審批，廬陽區民政局辦公室及該局下屬的區社會事務中心均表示不掌握情況。接到市民投訴後，相關部門趕到現場核查，已責令墓地停工，並恢復原貌。至於墓地究竟屬於何種性質、由誰建設，仍在進一步調查。

當地媒體2020年6月曾報道，安徽省城鄉規劃設計研究院已中標「廬陽區遺址公園設計項目」，並着手將原來的桃花店漢墓群遺址，設計改建成遺址公園，但此後未再見到更多有關遺址公園的報道。直至上月，廬陽區文旅局發布的區人大會議建議答覆函中，提到廬陽區積極向市文旅局建議由市文廣新局（文物管理處）牽頭組織勘探挖掘，選擇合適位置規劃建設漢墓群遺址保護公園。