曾促成中美建交　前美卿基辛格逝世終年100歲

美國前國務卿基辛格當地周三（29日）在美國康涅狄格州的家中逝世，終年100歲。基辛格由一名德國猶太移民，亦是首名猶太裔美國國務卿，在外交舞台上大展拳腳，任內經歷鉗制蘇聯、越戰、鋪路中美外交、中東危機等重大政治事件，影響一代的美國外交政策和世界局勢，亦備受爭議。基辛格影響最深遠的外交行動，莫過於1970年代初期美國為牽制蘇聯，開始與中國改善關係，他受命秘密訪華，最終促成中美1979年正式建交。

由基辛格創立的國際地緣政治諮詢公司Kissinger Associates，於當地周三深夜公布基辛格的死訊，形容他是受尊重的美國學者和政治家。聲明沒有交代基辛格的死因，僅指他的家人會舉辦私人喪禮，稍後於紐約舉行追悼會。

基辛格1923年5月7日出生於德國巴伐利亞洲紐倫堡附近菲爾特市的一個猶太人家庭。父親路易斯是富爾特市一所女子中學的希臘文和拉丁文教員，母親絲特恩出身商人家庭。基辛格童年和少年時期，聰明早熟，貪玩好動。在學校，他是足球隊的中鋒，又是學生合唱團的指揮。1933年，希特拉上台，大肆排斥猶太人，基辛格一家同所有德國猶太人的命運一樣，受到生存的威脅。1938年8月，基辛格隨父母逃難德國，轉道倫敦，抵達美國，於紐約市曼哈頓區定居，基辛格進入紐約的喬治．華盛頓高中唸書。1941年，基辛格以優異成績畢業，考入紐約市立學校攻讀會計，基辛格當年的心願是當一名會計師。

1943年基辛格被徵召參加美國陸軍，同年6月他正式取得美國國籍，翌年被編入美軍第48步兵師，調到歐洲戰場，進駐德國。二戰後，基辛格根據美國戰時《士兵權利法案》進入哈佛大學政治系深造。

共和黨籍的基辛格先後在杜魯門、艾森豪威爾、甘迺迪和詹森政府中擔任軍事與外交部門顧問。1968年11月，尼克遜贏得總統寶座，翌年任命基辛格為總統國家安全事務助理。1972年美國總統大選，尼克遜競選連任獲勝，1973年9月基辛格被任命為國務卿，這是美國第一位非美國出生的猶太籍國務卿。他還兼任國家安全事務助理，直至1974年福特繼任美國總統，他才專職擔任國務卿至1977年卸任。