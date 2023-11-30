被質疑是否已棄美籍 柯文哲副手：我和美政府的事

台灣民眾黨總統候選人柯文哲的副手吳欣盈，近日被外界質疑是否已放棄美國籍。她周三（29日）回應時表示自己早已放棄，更稱「這是我和美國政府之間的事」，又反嗆記者的提問，其反應引起爭議，柯文哲周四（30日）為事件降溫，解釋吳在英美受教育，自我意識高，「有沒有問過家人才參選」這些問題對她來說很奇怪。

針對外界要求出示放棄美國籍證明，吳欣盈表示沒必要對外公開，強調她在好幾年前就放棄美國籍，不是因為選舉才放棄，她非常討厭在選舉散播假新聞，要她跟着起舞這是錯誤的。另有記者提問吳，其舅舅、台灣工商企業聯合會理事長許顯榮透露她參選並未與家族溝通，她反嗆：「那你當記者有問你爸媽嗎？」她又稱成年人都要對自己負責任。

中選會周三表示，三組總統、副總統候選人申請登記時，均繳交授權查證外國國籍同意書，中選會已於周一（27日）依法循例函請外交部協助查證。外交部同日表示已收到，並循例要求駐外館處洽詢駐在國協助查證，如有結果將轉告中選會。柯文哲回應稱可笑，指當立委也不得有雙重國籍，應在一年內完成查證，吳欣盈已當超過一年現在才在查，質疑政府是否失職。