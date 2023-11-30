女子車禍重傷傳耍特權動員捐血　官方：職工自願

上海一名女子近日在西藏自治區阿里地區因車禍重傷，有傳她通過小姑聯絡上海市衞健委，動用阿里地區所有公務人員給其捐血，引發動用特權的質疑。涉事女子的丈夫周三（29日）澄清，其妹並非上海公務員。阿里地區相關部門表示，捐血是幹部的自願行為。

新婚的余姓女事主與陶姓丈夫上月14日自駕前往阿里度蜜月，期間遭遇嚴重車禍，余女肝脾破裂、胰腺損傷、肋骨骨折、失血性休克，被送往當地醫院搶救，共輸近4,500毫升血。余父其後安排包機，上月18日送女兒到四華西醫院檢查救治。網傳聊天紀錄截圖顯示，陶男向妻子稱，他的妹妹聯絡了上海市衞健委再聯絡阿里部門，動員阿里所有公務員捐血。陶男周三解釋，上述對話只為了鼓勵妻子求生，當時在親友協助下，上海市衞健委請求正在日喀則市的援藏醫生前往阿里參與救治，其妹是參與者之一，不是公務員。

阿里地區行署辦公室工作人員周三表示，網傳消息屬誇大，確實有幹部職工為傷者捐血，但非全體職工。該工作人員指出，阿里地區醫療條件相對落後，血庫本來就很緊張，如有人求助，很多幹部職工都會自願捐血。上海相關部門證實，市衞健委接到相關部門請求援藏醫生參與救治的函件，此事不存在因私人關係等不正當因素導致的行動。