俄派高官駐華　傳為催化台海局勢升溫

台媒周三（29日）引述歐洲國家情報界消息人士指，莫斯科今年夏季派往俄羅斯駐華大使館的一名高級官員，其主要任務包括收集情報、研究台海潛在衝突因素，以在適當時機催化局勢升溫，迫使北京認定為保護自身利益，不得不在台海採取更激進的行動。

據報道，該名新的俄駐華高官是中國事務專家，負責指揮一組人員，當中有人以記者名義作掩飾。該高官曾為俄羅斯對外情報局（SVR）局長納雷什金（Sergei Naryshkin）工作多年，赴華前曾在亞太多國活動，以外交人員身份為掩護。消息人士指出，莫斯科的最終目標是令美國因應對台海問題，而無力應對俄方在歐洲等地持續破壞和平穩定。

惟前英國外交官彭朝思（Charles Parton）認為，上述可能性不高，北京不會受莫斯科影響，後者實質上已退居「小夥伴」角色，難以說服或迫使北京採取有違利益的舉措，而台海衝突衍生的國內外負面效應無論從政治或經濟角度而言，都對中共政權不利。另有學者認為，莫斯科明白亞太區域爆發戰爭足以對俄構成負面影響，亦不樂於直接捲入中美軍事衝突；一旦台海爆發軍事危機，料北京將尋求莫斯科支持，但非直接的軍事支援。