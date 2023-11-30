福建號開展繫泊試驗　按計劃推進建設項目

中國首艘完全自主設計及建造的航空母艦福建號，日前短暫離開在上海市長興島的江南造船廠，疑已對其電磁彈射系統進行「靜載」發射測試，為即將海試作準備。國防部新聞發言人吳謙周四（30日）回應稱，福建號正在開展繫泊試驗，後續將按計劃穩步推進建設項目。

吳謙另在例行記者會上，回應有關中美軍事溝通進展的問題。他表示，根據兩國元首達成的共識，雙方將在平等和尊重基礎上恢復兩軍高層溝通、中美國防部工作會晤、中美海上軍事安全磋商機制會議，開展中美兩軍戰區領導通話。兩國防務部門正就此保持溝通協調，中方將適時發布相關消息。他指出，中方重視中美兩軍關係，中國軍隊願與美方一道按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則開展交流合作，推動兩軍關係健康穩定發展。

被問及武力攻台是否仍是大陸的選項、時間表可能更早，吳謙強調台灣問題是中國核心利益中的核心，陸方堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景。但如「台獨」分裂勢力挑釁逼迫甚至突破紅線，陸方將不得不採取斷然措施，堅定捍衞國家主權和領土完整，這是解放軍的神聖使命，對想把台灣從中國分裂出去的人決不手軟。