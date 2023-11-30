台肺炎支原體低度流行　倡免疫力弱人士暫緩赴陸港澳

大陸肺炎支原體感染個案增加，台灣近日亦出現病例，有中醫師觀察當地患者多了一成。網傳台灣下月1日起多個場所強制戴口罩，台衞福部疾管署周三（29日）澄清，內容與現行措施不符。疾管署副署長羅一鈞周四（30日）表示，台灣肺炎支原體處於低度流行，成人及兒童的藥物均無短缺疑慮；但建議免疫力較弱群體如非必要應暫緩前往陸港澳，或先行接種流感及新冠XBB疫苗，台北、桃園、台中及高雄4地機場已啟動自願採檢。

衞福部周四在行政院會報告大陸呼吸道疾病疫情現況及應對措施，陳建仁會上指出，大陸近期呼吸道感染疾病爆發，以流感病毒為主，已知病原體於社區高度流行，但未檢出新型病原體，也沒已知病原體變異情況。由於兩岸往來頻繁，台灣已加強監測，並要求機場、港埠等檢疫站提高警覺，視疫情發展調整防疫措施。羅一鈞指出，門診與急診類流感就診人次連續7周下降，醫院檢出肺炎支原體的比例少於1%。他鼓勵自陸港澳入境有類流感症狀旅客，在現場或後送就醫接受採檢。

網上謠傳「明天起記得戴口罩」、「黴漿菌入侵台灣」等訊息，再附上「12月1日起8大場所強制戴口罩」的圖片示警，引起民眾恐慌。疾管署周三嚴正澄清，該圖片是2020年新冠疫情期間的防疫措施，為過時資訊。按疾管署今年8月15日起實施的戴口罩規定，目前應戴口罩場所為醫院、診所、一般護理之家及老人福利機構的室內空間，其餘均由民眾自主決定。