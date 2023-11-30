蔡英文稱大陸陷內部挑戰　目前難犯台

台灣總統蔡英文近日接受美媒專訪時表示，中國大陸領導層目前面臨各種內部挑戰，不太可能嘗試侵略台灣，但重申捍衞家園的重要性。大陸外交部發言人周四（30日）回應稱，要維護台海和平穩定，必須旗幟鮮明堅持一個中國原則，反對「台獨」分裂及外部干涉；批評民進黨當局不斷進行謀「獨」挑釁，只會遭到可恥的失敗。

在美媒周三（29日）播出的訪問預錄片段中，蔡英文指出，台灣的確面臨愈來愈多軍事恐嚇、灰色地帶活動、網絡攻擊和資訊操控。面對這些威脅，有評論認為台灣人「過度冷靜」，但事實台灣人相當明白當前局勢，並將持續盡最大努力強化防衞能力和社會韌性。對於北京一再提到希望透過和平方式實現兩岸統一，她認為主要因為大陸正面臨內部的經濟、財政及政治難題，也因為國際社會表明戰爭並非選項，和平及穩定才符合各方利益。

另對於美國總統拜登早前表示計劃將部分晶片生產線移回美國，蔡英文指出，台灣在晶片生產的一些能力，是其他國家和外地企業無法模仿。她認為拜登的做法現在對台灣有利，因為這樣可協助盟友建立供應鏈韌性，同時台灣也能運用美國現有資源，特別是人力資源和人才。