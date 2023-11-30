基辛格評台灣問題　不可解僅時間淡化

美國前國務卿基辛格生前致力維繫中美關係，他曾形容台灣是中美「一個無法解決的問題」，只能透過時間去淡化問題。由於中國大陸認為台灣自古以來是其領土不可分割的一部分，所以會反感華府對台軍售或與台灣領導人進行政治接觸，他建議美國堅持不宣布台灣是一個獨立的國家，但也要展現守衞台灣的決心。

基辛格2021年接受訪問時預測，大陸未來10年不會武統台灣，但會尋求削弱台灣在國際社會上的地位。俄烏戰爭發生後，他再次接受媒體訪問時表示，武統台灣是大陸所有方案中的最後一項。如果美國承認台灣是獨立國家，將刺激大陸直接動用最後方案。美國最好的選擇是維持對台模糊政策，同時集中軍力向華展示威懾。

他在另一段訪問提到，中美作為超級大國，倘若發生戰爭將不會有贏家，因為現今武器及在各個社會高度互相整合下，世界大戰將摧毀文明，美國不能夠輕率地對抗。他建議中美領袖以對話方式緩和兩國的緊張關係，訂立一個維持現狀多年的方案，例如雙方在此期間不會互相威脅，或限制針對另一方的軍事部署。美國對台措詞必須謹慎，彼此尊重，美國不能站在「家長」的角度對待中國。

另外，國民黨周四（30日）對基辛格逝世表示哀悼，認可他在其政府內外的職業生涯中為實現印太地區的和平與繁榮所做的努力。