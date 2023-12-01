遊客花5千人民幣入住發現溫泉發臭　民宿稱定期消毒

浙江省一名男子近日投訴，自己花逾5,000元（人民幣，下同，約5,500港元）在湖州市德清縣的莫干山一間民宿預訂兩間房，卻發現民宿標價588元（約658港元）一小時的溫泉，像「臭水溝裏放了一個桶」，周圍水面飄滿枯枝敗葉。他拒絕入住，要求民宿方面退款並賠償。該民宿反駁稱，不存在死水和臭水溝現象；當地市場監督管理局則稱，已開展調查。

內媒周四（11月30日）報道，網民杰杰在攜程平台預訂該民宿周日至周一（26至27日）子鼠房（270度景觀大床房）一晚，價格為2,980元（約3,335港元）；周日凌晨近3點再加了該民宿老闆的微信，轉帳2,280元（2,552港元）為朋友訂了另一間雙人房。他和朋友一行4人驅車兩小時來到該民宿，卻發現房外景色不如宣傳所言，而是較為昏暗，梳化和牆壁上都有污漬。他們當時未提出退款，而是想去「水杉秘境私湯」溫泉看看，但發現溫泉周圍的水杉並不是照片中的深綠色，葉子已枯黃。他和朋友都聞到一陣臭味，打開溫泉的蓋子後水也傳來臭味。

民宿商家周三（11月29日）回應稱，溫泉僅作為福利對預訂房間的客人開放，是免費項目，從未收取當事人費用，房間也沒因溫泉而調高價格，強調房費合理。商家又指，落葉枯枝屬正常現象，溫泉周圍的水是活水，有循環過濾消毒裝置，並會定期消毒，杰杰投訴有臭味一小時後已有其他客人正常使用。長興縣市場監督管理局消保科回應稱已接到投訴，對於如何鑑定商家是否虛假宣傳，認為林景糾紛可能跟天氣季節有關。