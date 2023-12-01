傳大學開班教直播索禮物技巧　找主播授課氣煞學生

安徽文達信息工程學院近日被指開設課程，涉及游走在法律規則邊緣的直播內容，例如向網民索禮物的技巧，因而惹來部分學生不滿。該校黨委宣傳部工作人員周三（11月29日）表示，網絡所傳多是謠言，具體情況將於調查後公布。

該校播音主持專業學生小瑩（化名）表示，這門課程名為「專業認知實踐」，課程內容包括「主播要禮物技巧」，還有「xx哥真帥」、「恭喜xx哥升級快樂」等直播行業術語。小瑩指學校允許直播公司直接入駐校園，在校內的教學樓內搭建直播間，還安排直播公司的主播為同學授課。儘管同學都表示抗拒，但校方施壓稱該課程為必修課，不允許請假、曠課，否則將面臨不合格風險，甚至可能影響畢業。

內媒周三聯絡學校辦公室工作人員，對方起初表示沒有此事，隨後又稱自己不太清楚。另有多名在校學生稱對事件「不知情」，也有人稱是「謠言」。據學校官網資料顯示，安徽文達信息工程學院位於合肥市，是擁有學士學位授予權的省屬普通本科大學，於2001年成立，2011年經教育部批准升格為全日制普通本科大學。