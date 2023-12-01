大學生獨遊華山失蹤十多日　疑拍攝失足墮崖

河南鄭州大學23歲王姓男生，上月18日獨自前往陝西省華陰市華山旅遊後失聯，其後被發現疑拍照時失足墮崖。家人周三（11月29日）表示，事發已十多日，目前只找到其個人物品，有關單位仍在全力搜救中。

王男是家中獨生子，明年將畢業。由於他前往華山時未將行程告知家人，直至上周一（11月20日）學校老師發現他沒上課，家人也無法聯絡他才報警。王男父母之後趕到當地，上周二（11月21日）查看華山景區的閉路電視畫面，發現王男首日便在華山大概東峰的地方墮崖。家人曾前往查看，發現該處的護欄有高有低。救援人員其後在王男墮崖位置下方，找到其背囊、學生證和身份證，又發現灌木叢有被砸過的痕迹。東峰高2,000多米，從山頂到山底分成三層，搜救人員已搜遍第一、二層，由於第三層太深、太陡峭，救援人員或無法下去，目前搜救行動未有太大進展。

王男的老師和同學都表示，最近沒發現他情緒異常。王母表示，兒子性格溫馴，學習成績一直很好，從來不讓家人擔心。目前家人仍在華陰市等待，希望盡快找王男。華陰市公安局工作人員周三表示，根據閉路電視和實地搜尋情況，已排除刑事案件的可能性。