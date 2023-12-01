中國黑客案件破案數連升3年　技術門檻趨降

中國公安部周四（11月30日）在北京舉行新聞發布會，公布黑客案件破案數連續3年上升，年均增幅達27.7%。該部門網絡安全保衞局副局長石鈾指出，黑客犯罪主要包括非法侵入電腦訊息系統，非法獲取系統數據，非法控制這些系統，提供侵入、非法控制系統程序和工具，以及破壞系統等行為。

公安部網絡安全保衞局副局長李彤表示，去年以來全國警方共偵破2,430宗黑客類犯罪案件，抓獲7,092名疑犯，斬斷以黑客犯罪為核心的黑產鏈。石鈾指出，從近年偵辦的案件來看，目前黑客犯罪有5大趨勢特點，包括成為涉網犯罪的「技術引擎」；侵害領域從網上延伸到網下；作案手法伴隨技術發展越發多樣；技術門檻不斷降低，低齡化特徵顯著；黑客犯罪的社會危害性日益嚴重。

石鈾指出，黑客除直接入侵電腦系統外，還通過竊取數據、篡改網站等方式，為電騙、網絡賭博、網絡色情等違法犯罪活動提供技術支持、物料訊息和推廣引流服務。黑客逐漸將犯罪觸手伸向遙控停車場升降桿、篡改加油機稅控晶片、干擾環境監測設備等現實環境，並開始使用人工智能技術偽造人像和語音等新手段。