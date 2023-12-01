男員工私自開門入房　兩女受驚獲賠6000人民幣

來自浙江杭州的陳女士近日投訴稱，她和同事在海南入住酒店時，有酒店工作人員自行刷門卡進入房間，令她們感到驚嚇。陳女士向酒店負責人投訴，並要求對方公開道歉和處理處理涉事員工，另需賠償約20倍房費共6,000元人民幣（約6,673港元）。酒店方事後回應，指誤入客人房間是前台與涉事員工「欠溝通」造成的，目前他們正與客人溝通和處理。

陳女士周二（11月28日）與女同事入住全季酒店後，一名身穿酒店工作服的男子直接打開房門入內，兩女感到驚慌失措。陳女士質疑工作人員為何隨意進入客人房間；對方亦隨即向女方道歉，解釋是不知房內有人。原來工作人員在工作群組中發現有房間的下水道湧出污水，想入房維修。惟陳女士強調，她們入住後未叫過任何服務或是維修，工作人員貿然闖入，屬於非法入室，侵犯了個人隱私。

陳女士隨即報警求助，並向酒店店長討要說法。涉事員工承認私自進入客人房間是一個很嚴肅的問題，確實是自己工作疏忽所致。店長強調可向陳女士等人私下道歉，對於涉事員工也會給予重罰，但上述提及的經濟賠償就難以讓員工負擔。該酒店在海南片區的負責人孫先生周三（11月29日）與陳女士會面協商後，他願按照女方的要求賠償，同時開除涉事員工。陳女士及同事對此處理表示滿意。