內地前10月起訴逾3.4萬電騙疑犯　同比升逾5成

內地最高人民檢察院周四（11月30日）發布檢察機關辦案工作情況，系統分析當前電訊網絡詐騙及其關聯犯罪主要態勢。今年首10個月，檢察機關共起訴3.4萬多名電訊網絡詐騙疑犯，同比上升近52%。犯罪者低齡、低收入、低學歷特徵依然明顯，但文化程度較高人員涉罪呈上升趨勢。

隨着打擊治理特別是境外抓捕力度加大，檢察機關起訴電訊網絡詐騙犯罪案件同比呈明顯上升趨勢。起訴幫助訊息網絡犯罪活動罪案件仍高位運行，但上漲幅度逐步放緩；起訴掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪激增，僅次於前者；起訴妨害國（邊）境管理犯罪快速上漲，已成電騙犯罪鏈上的多發罪名。今年前3季度，全國檢察機關起訴電騙、幫助訊息、掩飾隱瞞3類犯罪人員中，大學專科以上分別有逾4,400人、5,900人和7,600人。

對於從境外陸續抓獲的犯罪分子，檢察機關逐案跟蹤，該捕則捕、當訴則訴，從嚴提出量刑建議，加大資金追繳力度。最高檢表示，檢察機關將進一步加強國際執法司法合作，圍繞重點地區、重大集團、重要案件，深挖徹查案件線索，嚴厲打擊境外詐騙集團的組織者、領導者、幕後金主、骨幹分子，以及為其提供人員偷渡、跑分洗錢、技術服務、犯罪場所和管理服務等幫助的黑產集團組織者、領導者。