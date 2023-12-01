民眾遭大陸盤查或注銷台胞證　海基會籲注意風險

台灣海基會周四（11月30日）表示，近期仍有赴大陸旅遊或洽商的台灣民眾，在出入境時遭陸方滯留盤查，或是台胞證突然被注銷且未獲明確告知原因。海基會呼籲民眾赴陸前應審慎評估，注意人身安全風險。

海基會副秘書長蔡孟君表示，兩岸在法律體制上有很多不同，某些在台灣屬平常的行為，在大陸卻可能被認定違法。她提及海基會近來處理的案例，稱有台灣民眾應邀赴陸參與活動、座談會等，通關時也可能遭到無理盤查、扣留。蔡孟君呼籲大陸當局合理對待赴陸台灣民眾，勿任意加以盤問、扣留，以禮相待，才能有助兩岸健康有序交流。她又建議台灣民眾出發前，到陸委會的赴大陸地區動態登錄系統登記資料。

海基金周四另發文稱，30多年前有三兄弟於台灣替人擔保，因債務人無力還債而受牽連，因而逃到廣東避風頭，之後在當地經營小生意。但新冠疫情爆發後，年近七旬的三人生意收入銳減，大哥又因中風下身癱瘓，他們生活難以自理，希望返台。海基會接獲廣州台商協會求助後，經過數月協調並辦妥相關文件，終於在周四助三人返台，並將大哥交由社工送往安置機構。