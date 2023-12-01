不法團夥創建多帳號引流獲利　抖音推新規打擊

內地短片分享平台抖音周四（11月30日）發布通知稱，為針對黑灰產團夥試圖以多個帳號（大小號）形式互相引流，不當獲利，該平台更新了這些矩陣帳號不當行為治理規則，並於周五（12月1日）起正式生效。

新規明確，平台將嚴格打擊有組織地批量發布低質同質甚至違法違規內容的矩陣號；或者自身發布內容未違規，但通過其他違規帳號（小號）引流不當獲利的帳號（大號）。抖音已按照新規嚴格處置多個百萬粉絲以上的帳號或矩陣號，清退違規多頻道網絡（MCN）機構，並配合警方打擊犯罪團夥，抓獲157名疑犯。黑灰產團夥近期開始以多個「小號」重複低質投稿、刷粉刷讚、高頻關注點讚等方式誘導用戶關注，隨後將後者引流至矩陣號內「大號」使其迅速增加粉絲，最終「大號」通過各種變現行為不當獲利。即使「小號」因違規被處罰，黑灰產團夥也會註冊新號繼續違規營運，持續向合規且未受處罰的「大號」引流。

新規明確，對於上述不當獲利的矩陣號，一經查實，平台會對涉及的全部帳號統一嚴格處置，並根據其具體違規情節處罰。具體處置方式包括但不限於取消其投稿和營利權限、抹除粉絲、封禁帳號、清退違規帳號所屬MCN機構等。情節嚴重者，抖音將上報公安機關，全力協查打擊。