內地過去一周　錄401宗流感樣病例暴發疫情

內媒周五（1日）引述中國國家流感中心公布的監測數據指，上月20日至26日南、北方省份流感病毒檢測感染率持續上升，以A（H3N2）亞型為主，其次為B（Victoria）系，全國報告了401宗流感樣病例暴發疫情。

實驗數據顯示，今年4月3日至上月26日期間，A（H1N1）pdm09亞型流感病毒1,820株為A/Victoria/4897/2022的類似株，佔97.3%。A（H3N2）亞型流感病毒717株為A/Darwin/9/2021（雞胚株）的類似株，佔50.8%；725株為A/Darwin/6/2021（細胞株）的類似株，佔51.4%。B（Victoria）系181株為B/Austria/1359417/2021的類似株，佔95.3%。

耐藥性監測顯示，除4株A（H1N1）pdm09亞型流感毒株對神經氨酸酶抑制劑敏感性大減外，其餘A（H1N1）pdm09亞型流感毒株均對其敏感；所有A（H3N2）亞型和B型流感毒株亦對該抑制劑敏感。另外，上述3種流感毒株均對聚合酶抑制劑敏感。