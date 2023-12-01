學者倡賴清德凍結台獨黨綱　侯友宜促直接放棄

台灣總統選舉下月舉行，多間媒體合力籌備本月起開展的候選人電視辯論，至周五（12月1日）民進黨總統候選人賴清德、民眾黨總統候選人柯文哲兩陣營已明確接受辯論邀請。國民黨總統候選人侯友宜周五批評，賴清德是造成台灣安全危機的最大引戰者，如對方當選，應放棄「台獨」黨綱。

賴清德日前批評侯友宜，走依賴大陸的舊路。侯友宜周五反擊指，對方自稱務實台獨工作者，才是引戰。對於有中美關係學者在聯名名章中建議，賴清德一旦勝選，應考慮凍結「台獨」黨綱，讓維持現狀承諾更有分量和可信，侯友宜直言「不用凍結，乾脆放棄比較實在」。他認為這是二人面對選戰的差別，自己是保護台灣，對方則讓台灣變得更危險。

賴清德周四（11月30日）則批評，國民黨副總統候選人趙少康稱侯友宜願讓他參與總統權責，竟然要以副總統取代總統。賴形容，這是駭人聽聞的說法，明目張膽讓侯淪為傀儡，呼籲對方拿出魄力制止。有台媒周五公布民調指，「侯康配」追近賴清德與其副手蕭美琴的組合，支持率僅差1.1個百分點。