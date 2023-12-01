華建地表太陽輻射監測系統　國際最高精度

中國科學院空天資訊創新研究院（空天院）周四（11月30日）首次對外發布高時空解像度的最新監測產品，標誌中國已建造完成目前國際最高精度地表太陽輻射監測系統，對於監測和預估太陽能發電量、輻射能量平衡、農業估產、人體健康、植被光合作用及固碳等研究，皆具有重要的科學意義與應用價值。

傳統的地表太陽輻射遙感資料有一系列缺陷，包括時空解像度不足、缺乏太陽輻射組分資訊等，很大程度上制約太陽輻射在農業、生態、再生能源、氣像等領域的精細化監測與應用。研究團隊通過近10年努力，攻克大氣不同類型雲和氣溶膠粒子光散射計算理論和技術難題，綜合考慮大氣氣體吸收、冰雪覆蓋區地表反射等影響，最終得以實現高精度、高頻次、精細化、近即時的地表太陽輻射監測能力。

空天院研究員石崇表示，新監測系統可提供12種地表太陽輻射資料產品，包括太陽短波輻射、光合有效輻射等。相較於國際同類衞星遙感產品或再分析資料，該產品在時空解像度及精度方面均取得顯著提升，特別是在監測冰雪覆蓋區和雲下太陽輻射快速變化區如青藏高原地區，優勢尤為明顯。