國企放蛇籠捕撈驅離釣友　縣政府道歉開放垂釣區

安徽省宿松縣近日有傳國企工作人員不讓釣友垂釣，卻在水中放置地籠（又稱蛇籠）捕撈，引起網上關注。宿松縣政府周四（11月30日）就事件致歉，表示已約談公司，責成加強人員教育管理，規範經營行為，並決定開放南湖、大賽湖、龍湖後梢、龍感湖三汊港等休閒垂釣區域。

有網民反映，近日在「大湖」（即龍感湖）區域垂約時，遭雲夢澤公司工作人員粗暴驅離，期間雙方發生激烈矛盾。另外，有民眾的航拍機拍到，有漁船在大湖水域使用蛇籠大肆捕撈後，把魚獲運至一艘大船上，有穿着「雲夢澤」字樣救生衣的工作人員在場交收，擔心蛇籠網細孔密，會導致水草、垃圾堆積，堵塞污染河道，破壞水生生態。

宿松農業農村局11月18日曾就事件回應表示，涉事蛇籠處於保護區實驗區鋼樁標界外圍與大官湖連通水域，並無違反相關規例。惟網民表示，雲夢澤公司是宿松縣政府全資控投的縣屬國企，上述回應有「背書」之嫌。宿松縣政府周四就事件發通報，指涉事水域不在禁捕範圍，但為嚴格漁業資源管理，已要求雲夢澤公司不得使用影響漁業資源保護的漁具漁法。通報又表示，會對調查發現的幹部工作作風問題，依規依紀處理。