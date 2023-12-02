阮富仲接見王毅　越中就提升兩國關係定位達共識

越共中央總書記阮富仲周五（1日）在越南河內會見中共中央政治局委員、外交部長王毅。王毅指，在兩國建立全面戰略合作夥伴關係15年基礎上，雙方就提升兩國關係定位達成共識，這符合兩國共同願望和共同利益，也有利於地區和世界和平與發展，將為兩國關係開辟更加光明的前景。

王毅表示，越南政治社會和諧穩定，經濟發展蓬勃有力，國際地位不斷提升，相信越方一定能夠實現確定的戰略目標；中越兩黨最高領導人建立了牢固政治互信和深厚同志情誼，為兩國關係把舵定向，提供了重要戰略引領。中方讚賞越方始終把對華關係作為越南外交的戰略選擇和頭等優先，中國也把對越關係作為周邊外交的優先方向。

阮富仲表示，越中兩國山連山，水連水，「越中情誼深、同志加兄弟」，這在世界上是獨一無二的。他指越中關係不斷發展，完全符合越南人民的願望，相信通過雙方共同努力，兩國的情誼定會愈來愈深厚。

同日，王毅在河內會見越南外長裴青山。王毅表示，志同道合、命運與共，是中越關係的鮮明特徵；兩黨兩國高層交往密切，像走親戚一樣常來常往，充分彰顯中越關係的高水平和特殊性。明確兩國關係新定位、確定新目標，不僅將為兩黨兩國關係發展開辟新前景，也將為人類和平與進步事業做出中越新貢獻。