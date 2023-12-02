中石化員工婚內出軌　遭免職及取消專業資格

廣東女子黃女士近日實名舉報中石化惠州項目施工管理人員王某輝婚內出軌的影片在社交平台流傳，引發關注。內媒記者周五（12月1日）聯絡到王某輝，對方承認與網傳女子有過關係，稱對方實名舉報是為敲詐其200萬元人民幣（約220萬港元），他已向警方報案；但由於婚外情，他已被中石化免職處理。

黃女士在影片中指控王某輝以公職人員身份欺騙、玩弄其感情，兩人於國企項目宿舍內同居近1年時間，期間還曾見過男方父母，還計劃購房等。在其發現男方已婚後，遭到他和其妻子的威脅恐嚇。她已向有關部門遞交了投訴材料，要求有關部門公示處理結果。

記者周五聯絡到王某輝，他指黃女網絡實名舉報是為了敲詐勒索，已把相關證據交給警方了。關於對方稱其隱瞞已婚情況，王某輝先說「沒這事」，然後稱「談過男女朋友」。記者詢問，黃女是明知你已婚，還和你在一起的嗎？王某輝說，「對，這事我騙她幹甚麼，所以她敲詐勒索」，又指「人犯錯了也不是個死罪，公司已經對我停職了」。

對此，中國石化工程建設有限公司回應事件的處置結果。在10月16日，公司收到黃女士對王某輝的實名舉報，公司紀委立即啟動初步核實工作。經調查核實，王某輝為惠州某項目現場施工管理人員，並非「中石化高管」。11月9日，公司按照規定，對王某輝違反生活紀律問題進行立案審查，對其作出免職處理，並取消其參評專業技術職務資格。公司始終高度重視作風建設，對任何違紀違法行為都將依紀依規嚴肅處理。