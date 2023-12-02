非法吸收公眾存款386億人民幣　深圳公司創始人囚終身

廣東深圳市文燊威投資有限公司、深圳市共信贏金融信息服務有限公司的創始人、實控人林文峰，涉非法吸收公眾存款386億元（人民幣，下同，約428億港元）和集資詐騙逾118億元（約131億港元）。案件近日在廣東省高級人民法院一審公開宣判，林文峰犯集資詐欺罪判囚終身，其餘11名涉案人員因參與集資犯罪，被判囚2年至9年。有報道指，林文峰曾任香港衛視總裁、深圳市高爾夫球會主席。

法院周三（11月29日）開庭宣判，林文峰等人於2009年11月至2020年7月先後設立文燊威等公司，以P2P（個人對個人）網貸及民間借貸形式向逾15萬人非法吸收公眾存款。期間他們又明知公司資金缺口龐大，仍繼續進行非法集資活動，所募款主要用於還本付息、支付經紀人佣金等非經營用途。

法院認為，林文峰等人的犯罪行為造成巨額財產損失，嚴重擾亂金融秩序。法院根據各被告的犯罪事實、性質、情節和社會危害程度，依法作出上述判決。林文峰等人歸案後，有關部門已向被告追繳到案的資產，將在判決生效後依法返還集資參與人。