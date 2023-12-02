急性呼吸道疾病由已知病原體引起　未發現新傳染病

內地近日因流感、肺炎支原體等呼吸道感染入院治療的病患大增，多地醫院持續爆滿。國家衞健委周六（2日）在北京舉行記者會，介紹冬季呼吸道疾病防治有關情況。國家衞健委新聞發言人米鋒表示，目前流行的急性呼吸道疾病都是由已知病原體引起，都有相應的成熟治療手段，未發現新病毒或細菌導致的新興傳染病。

米鋒介紹，目前有多部門持續開展冬季呼吸道疾病監測和研判，對做好醫療資源調劑、優化就醫流程、發揮中醫藥作用等工作進行部署。當局要求增加醫療服務供給，推進中醫醫院、婦幼保健院等各級各類醫療機構兒科門診「應開盡開」。另根據患者數量增開午間、夜間和周末門診，延長服務時間，擴充住院床位，不斷優化掛號、檢查、繳費等就診流程，方便群眾就醫。

針對接種疫苗問題，中國疾管中心病毒病所國家流感中心主任王大燕表示，對於之前未接種流感疫苗的人群，繼續接種疫苗仍然有效，建議盡早打針。目前流行的呼吸道疾病中，流感、新冠、肺炎球菌感染都有相應類型的疫苗，而流感疫苗在全球已使用數十年，打針後即使感染，也能減少發病，發病後也可減輕疾病的嚴重程度。王大燕呼籲兒童及老人慢性病患者等高風險族群，感染流感後發生重症的風險較高，流感疫苗可有效降低重症及死亡的風險。