成都公布限養35種大型犬隻　明年1月1日生效

四川成都早前接連發生犬隻咬人事件，引起廣泛關注。內媒周六（12月2日）報道，成都市農業農村局及成都市公安局發布關於《成都市限養區禁養犬品種目錄和大型犬標準》的通告，公布限養35種犬隻品種。

根據通報，大型犬指身高（站立時從肩部最高點垂直到地面的距離）在65厘米以上的犬類，當中包括西藏藏獒、秋田犬、德國牧羊犬及大丹犬等。通告由2024年1月1日起施行，有效期為5年。

禁養犬品種名單（35種）：

美國比特鬥牛梗犬

斯塔福德郡布爹利犬

阿根廷杜高犬

日本土佐犬

意大利卡斯羅犬

中亞牧羊犬

俄羅斯高加索犬

西藏藏獒

意大利扭玻利頓犬

法國波爾多獒犬

英國馬士提夫犬

秋田犬

德國牧羊犬

川東獵犬（鄰水犬）

鬥牛犬

紐芬蘭犬

愛爾蘭獵狼犬

昆明狼犬

捷克狼犬

蘇俄牧羊犬

大丹犬

中華田園犬（犬肩高超過50cm的）

阿富汗獵犬

洛威拿

尋血獵犬

大白熊犬（比利牛斯山犬）

拳師犬

伯恩山犬

杜賓犬

馬林諾斯犬

土耳其坎高犬

巴西菲勒犬

匈牙利可蒙犬

西班牙加納利犬

愛爾蘭賽特犬