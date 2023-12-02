男子遭拐賣25年　警助尋回億萬富豪生父

「億萬富豪找回丟失25年兒子」相關話題，近日在網上引起關注。一邊尋子、一邊創業，如今已成為河北億萬富豪的解克鋒，曾懸賞百萬（人民幣，下同）尋子，終於找回丟失25年的兒子解清帥。解克鋒夫婦周五（1日）在警方的幫助下，帶着找回的兒子前往老家河北邢台威縣，與親人團聚。解父表示，拐走兒子的人販子，有1人因病去世，另1人落網。

解克鋒曾發文講述兒子失蹤經過，指1998年與結婚5年的妻子在邢台創業，妻子負責經營一間商店，自己承包建築工程。女方當年將剛出生100天的二兒子獨留家中，讓他在床上睡覺，當她回家後才發現兒子被人偷走。事發後一年多，解克鋒為尋子花光了積蓄，在親友的勸告下開始邊創業邊尋子，希望在兒子回家後有更好的生活。解克鋒去年在社交平台上懸賞百萬尋找兒子，從而引發關注。

在相認現場，解克鋒與失散多年的兒子解清帥見面時情緒激動，用力擁抱對方。解父在警方處得知，解清帥被拐到離邢台不遠的邯鄲市，養父母早逝，一直跟着祖父和祖母長大。解清帥近年在四川成都工作，目前還沒結婚。解清帥隨後亦表示，知道自己身世的消息已有3至4天了，「還是沒有反應過來，需要一些時間慢慢適應，這事還沒告訴女友。」