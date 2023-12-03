東航上海飛香港客機故障降落廈門　機艙傳燶味

中國東方航空一架周日（3日）早上從上海虹橋飛往香港的航班，在飛行期間故障，於早上9時59分降落福建廈門，作進一步檢查。網傳乘客拍攝的畫面可見，事發時機艙座椅劇烈震動，旅客神情緊張，不少人雙手捉着前方座椅。有乘客指，是飛機引擎出現故障，聞到機艙有燒焦味道，旅客都十分驚慌。

涉事航班編號為MU721，由空中巴士A330-300型客機執飛，客機於周日上午8時32分在虹橋機場起飛，原定上午10時50分降落香港國際機場，目前未知機上人數。有頭等艙乘客憶述，事發時聽到飛機左側傳出一聲巨響，機身開始劇烈抖動和聞到焦味。另有乘客指，大家當時綁好安全帶，感覺呼吸都凝滯了，從事故到飛機降落大約20分鐘，仍心有餘悸。受影響旅客獲安排在候機室休息，航空公司表示會調派客機接載他們，若乘客選擇離開機場，公司也會安排。

東航指，客機故障後為確保飛行安全，機組按程序處置、備降廈門做進一步檢查，強調會積極做好旅客服務保障，盡快安排旅客行程，對航班旅客造成的不便，深表歉意。根據航班數據追蹤網站顯示，MU721將於周日下午3時30分在廈門起飛，預計下午4時20分抵港。