婦人誕雙胞胎獲告知幼子夭折　21年後發現異樣

廣東茂名女子黃秀娟21年前在醫院誕下雙胞胎，其中小兒子出生不久便被醫生告知夭折。黃秀娟次日便帶大兒子出院了，但她一直沒看到小兒子的死亡證明。及至去年5月，黃秀娟發現當年出院後第二天，醫院為一個姓名登記為「黃秀娟之子」的男嬰辦理出院，她懷疑小兒子並未夭折。

黃秀娟於2002年1月30日中午，在茂名市電白區電城鎮中心衞生院分娩，小兒子剛出生時不會哭，出現新生兒窒息，經過醫生搶救後才能哭出聲。黃秀娟指，由於當時產房不暖和，小兒子還有窒息史，醫生便將兩個孩子同時轉入一樓內兒科保溫箱中觀察，由她二姐照看，她自己則繼續留在產房觀察。據黃秀娟二姐稱，不久後一名醫生來到一樓病房，看了一會黃秀娟的小兒子，稱「這個孩子不行了」，之後一個老人來抱走了孩子。她便以為孩子已經夭折，老人是來處理孩子遺體。

為弄清楚小兒子的下落，黃秀娟曾向社會事務局投訴，並向公安機關報案。今年3月，黃秀娟又向法院提起訴訟，追究醫院醫療損害責任。惟她於上月29日收到法院的《民事裁定書》，稱她的主張不屬民事訴訟案件的受理範圍，駁回起訴。茂名有關公安部門則指，目前排查線索中，正調查當年是否存在拐賣問題。