台軍月底觀音海水浴場射擊訓練　防務擴及景點

台灣陸軍司令部上周五（1日）透過漁業署發布射擊通報，陸軍六軍團所屬部隊將於本月26日在桃園市觀音海水浴場進行T-91步槍、45手槍實彈射擊訓練，反映台灣登陸作戰驗證區域不再局限於既定操演場域。

通報顯示，陸軍六軍團所屬部隊將於12月26日上午8時至12時，在觀音海水浴場實彈射擊訓練，最大彈道高度為3000呎以下，最小危險半徑為4.8公里，以草漯沙丘觀音展示館前方海灘為陳兵地點，朝海上目標射擊。陸軍未公布六軍團參與演訓部隊編號，僅以「36401部隊」代稱。觀音海水浴場現已轉型為濱海公園，吸引民眾到當地遊玩，考慮到該處是民眾休憩地，通報註明如有發現危安顧慮，將立即暫停射擊，以及若遭遇緊急狀況，管制空域即可開啟。

桃園海岸線對台灣防務有重要地位，觀音海水浴場緊鄰北方的竹圍海灘，加上桃園市區內有桃園國際機場、陸軍司令部、桃園煉油廠等軍事與關鍵基礎設施，向北則可通往雙北市政經中樞，亦是若中國大陸攻台時，可能採取登陸作戰的地點之一。

此前，陸軍司令部亦公告於12月28日在台南喜樹海灘進行地面武器射擊，演習屬性為野戰訓場射擊訓練，同樣採用輕武器實彈射擊，由步兵203旅執行。台媒指，台軍選定反登陸作戰場域除了考慮大陸的跨海登陸作戰能力消長，也衡量台灣海岸線的變化。以台南喜樹海灘為例，其他南部地區適合登陸的海灘不斷變化，所以把喜樹海灘納入台軍驗證新重點，不再局限於既定地點練兵，而是逐步擴大至一般民眾可及之處。