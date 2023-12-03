男子製微縮模型　復原家鄉古建築舊貌

眼見充滿懷念價值的事物隨時間流逝，不少人會選擇以拍照方式定格瞬間，亦有人會以更富有藝術感的手法留下回憶。內媒昨日報道，浙江省台州市一名男子對家鄉傳統民居充滿感情，更花數年時間，以家鄉多座古建築為模板，製成精美的微縮模型，當地居民過往樸素生活時光得以重現眼前。

44歲的李海兵家鄉充滿古色古香中國舊式宅院，眼見房子一磚一瓦隨年月過去而逐漸剝落，他感到十分不捨。自幼熱愛繪畫的他細緻地畫下老房子圖像之餘，更學習製作微型雕塑，把各種古建築製成微縮模型，旨在喚起和復原居民的童年回憶。3年來，他收集枯枝、木板和石頭等天然材質，還原出6座古建築模型。

李海兵最近耗時5個月，按「隋代古剎」國清寺比例縮小22倍製成模型。他利用數十棵枯樹的樹枝，還原出寺內一棵千年古樟樹模型，完美呈現出樟樹不規則姿態、複雜樹根及橫生樹枝等細節；屋簷上的神獸裝飾，以及牆上的鏤空、彩繪和書法字體，亦復原得巨細無遺。此外，模型中的庭院更放有水井、斧頭、竹竿等古式生活用具模型，另放置放牛、打掃，以及在寺外欣賞字畫居民的模型，生動還原居民昔日生活面貌。

李海兵表示，未來將繼續堅持製作家鄉古建築微縮模型，並毫無保留地與別人分享其手藝和心得，傳承該座城市的歷史文化及中國傳統手工藝，同時希望微縮模型能引起大家的共鳴。