台空軍F16V戰機飛測結束　升級專案月底完成

台灣空軍開展「鳳展專案」，將140架F16A/B型戰機交由美國洛歇馬丁和台灣漢翔公司升級為F16V Block 20。軍方人士周一（4日）表示，最後一架F16V周日（3日）已完成飛行測試，該專案將於本月底完成。台媒報道，台灣正積極爭取F16亞太維修中心落戶當地。

鳳展專案編列預算約1,400億元新台幣（約355億港元），單就戰機本體性能提升部分，預計本月底全數完成，另一項彈藥案則預計在2026年完成。台灣引述軍方人士稱，目前鳳展專案進度順利，後續由洛歇馬丁和漢翔公司持續構改，但不會再進行飛測。該軍方人士又提到，其中若干架F16V將進行封存，由空軍第一後勤指揮部自行升級。

漢翔總經理馬萬鈞受訪指，位於漢翔沙鹿廠區的F16維修中心，團隊成員包括漢翔、長榮航太等多家台灣航太業者，已有數百項零組件獲得洛歇馬丁授權在台維修。這些零件不僅用於台灣的F16戰機，也用於其他國家。馬萬鈞指出，今年完成F16V升級，加上政府向美國再採購66架F16V Block戰機，合共超過200架。上述維修中心先承接台灣空軍F16維修案，累積維修實力，可進一步爭取成為F16的亞太維修中心。