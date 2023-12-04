強姦5女生致3人患精神病　初中教師被執行死刑

湖南省邵陽市隆回縣一名男教師，2016年4月至2020年10月利用其班主任地位，在校內採用暴力、脅迫、利誘等手段，長期強姦5名女學生，並導致其中3人患上精神疾病。內媒周一（4日）引述邵陽市中級人民法院公告指，法院以犯強姦罪、猥褻兒童罪和強制猥褻罪數罪併罰，對該教師判處死刑，並於近日完成執行。

教師龍佩柱任職隆回縣某中學教師期間，利用擔任該校兩屆初中班主任的地位，在該校教學樓、其辦公室兼宿舍、新宿舍樓、其家中等處，強姦當時介乎12至14歲的女學生肖某、孫某1、孫某2、劉某某和楊某某。因而患上精神疾病的受害人中，其中一人自殺自殘、兩人自殘。龍佩柱亦強制猥褻孫某2以及13至14歲的曾某某、王某某。

邵陽市中級人民法院指摘，龍佩柱嚴重踐踏法律和倫理道德底線，犯罪性質、情節特別惡劣，主觀惡性極大，社會危害性極大，罪行極其嚴重，他去年7月喪失教師資格。經該院一審、湖南省高級人民法院二審，決定判處他死刑，該院遵照最高人民法院院長簽發的執行死刑命令，上周五（1日）對他驗明正身，押赴刑場行刑。