大陸拖船闖台離岸不到3浬水域　疑作水文探測

台媒周一（4日）報道，1,400噸級大陸籍拖船「寧海拖5001」上月30日以風浪過大為藉口，在台灣恆春半島東南岬周邊海域滯留，最終遭台海巡驅離。有軍事專頁指出，該船公司業務涉及水下作業，可能具備水文探測能力，質疑是以避風為由對台周邊水域進行水文探測，恐構成安全問題。

據報道，「寧海拖5001」當日清晨4時多開始進入貓鼻頭西邊海域，基隆海岸電台呼叫後該船稱即將離開，及後卻闖入離岸不到3浬水域，海巡署以廣播及派海巡艇前往驅離，對方一度稱「船小抗風性差」和海巡艇對峙數小時，期間透過無線電對話稱「這裏是中國領土不是你台灣領土」，雙方甚至以粗言互罵。當海巡表示要強制登檢並可依法扣留，拖船才掉頭繞過鵝鑾鼻沿台灣東岸北返上海，並於上周六（2日）抵達大陸沿岸。

台國防部周一公布，截至當日上午6時的24小時內，偵獲解放軍軍機5架次、軍艦5艘次持續在台海周邊活動，無軍機逾越海峽中線及進入台西南空域。另外，台陸軍六軍團所屬部隊本月26日將在桃園市觀音海水浴場，開展T91步槍、45手槍實彈射擊訓練，顯示其反登陸作戰驗證區域再不局限於既定操演場地。