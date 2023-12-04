大陸呼吸道疾病蔓延　台出差民眾改機票縮短行程

中國大陸呼吸道疾病蔓延，肺炎支原體、流感等肆虐，台灣加強機場和港口警戒。台媒周一（4日）報道，近來有預定赴陸出差的民眾，即使準備了感冒藥仍擔心，甚至有人改機票、縮短行程，盡快結束公幹返台。美國亦有專家憂慮，流感、合胞病毒等遇上其他傳染性更強、更致命的病毒，恐造成更嚴峻的感染潮。

有赴上海洽公的台灣餐飲業人士向台媒表示，原本除了工作之外還有計劃短暫旅遊，預計停留一周，但因呼吸道疾病持續蔓延，加上對肺炎支原體等疾病並不了解，故決定提前於周一返台。另一名預計本月中旬從台灣出發到上海、江蘇等地出差的陳姓會計師表示，有上海客戶染上流感，雖然情況不是非常嚴重，但這樣已令人很擔心，更不用說還有其他幾種疾病正在流行。

陸媒指出，不少民眾以為孩子之前染上新冠，令免疫力降低，所以這次呼吸道疾病才會如此快速和激烈反應。朝陽醫院副院長、北京市呼吸疾病研究所所長童朝暉指出，兩者應沒因果關係，即使同時感染仍屬於能治療和控制的範圍。另有民眾發現四川天府健康通、廣東地區粵康碼等健康碼重新上線，均在上周五（1日）下午5時左右。廣州市衞健委工作人員回應僅稱，此事不由其管轄。市長熱線工作人員則稱，這不會影響生活和出行，強調疫情已過去。