大學前校長受賄獲刑　官媒揭「言必稱西方」

廣西科技大學前黨委副書記、校長李思敏因利用擔任職務上的便利，為私營企業和私營企業主在項目承攬等事項提供幫助，非法收受他人送予的好處費，今年3月依受賄罪一審獲刑11年，並罰款100萬元人民幣（約110萬港元）；同年7月，李再被給予開除黨籍及公職處分。官媒近日刊文提及李的案情細節，提到他自視甚高，「言必稱西方」，又不願提自己的黨委副書記身份。

文章指出，剛到學校時的李思敏增想幹出一番事業，但隨着時間過去，李顯現出「恃才傲物，哪哪都看不順眼」的另一面。曾任桂林電子科技大學副校長的他，經常拿桂電與廣西科大對比。指導工作時，他更是心浮氣躁，聽不進不同意見，經常打斷同事包括班子成員的發言。同事對李的另一印象是其「言必稱西方」，講話開篇總是歐洲某名校如何、美國某名校又怎樣，認為學校幹部職工的思想落後。有學校同事認為，李的理念很多根本不符合學校實際，「比如他沒考慮學校有沒有相應科研團隊，就花數千萬元買了一台電子顯微鏡，結果卻長期閑置不用」。

文章還提到，李喜歡吃喝，甚至到了匪夷所思的程度。例如他到柳州工作後不久，就經常赴各種酒局。好面子、愛許諾，成了李的特點。其學者色彩徹底褪去，與商人老闆的感情愈來愈近，諸如學校幹部職工升遷，附屬幼稚園的入園名額，附屬醫院的班子人選、項目招標等，都在醉眼迷離中完成了交易。