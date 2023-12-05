官方要求基層醫療衞生機構全面向兒童開放　不得拒診

內地近期呼吸道疾病肆虐，醫院爆人滿之患。國家衞健委周一（4日）發通知稱，各地基層醫療衞生機構要全面向兒童開放，不得拒診。服務需求量大的城市社區衞生服務中心實行工作日兒科診療延時服務1至3小時，或酌情在周六、周日增加診療服務時間，方便患兒就診。

據名為《關於指導基層醫療衞生機構做好冬春季呼吸道疾病健康服務有關工作的通知》的內容顯示，各地要及時發布轄區提供兒科服務的基層醫療衞生機構清單、地圖或導航資訊，明確提供服務的地點、時間、聯絡電話和服務內容，方便民眾查找和利用基層兒童診療服務。同時，各地要指導基層醫療衞生機構創造條件設置獨立兒科診室或診區，達到服務能力推薦標準的鄉鎮衞生院、社區衞生服務中心和社區醫院要率先建成獨立的兒科診室。

通知又要求，各地要簡化優化就診流程，縮短就診停留時間；指導基層醫療衞生機構結合實際組織經過兒科專病診治培訓的全科醫生開展兒科診療服務，加強兒童呼吸道疾病早期識別診斷，對發現的重症患兒要及時指導轉診。各地要建立轄區綜合醫院與基層醫療衞生機構上下協作、對口支援和轉診機制，安排中級或副高以上職稱醫生到基層醫療衞生機構出診。綜合醫院要預留一定比例的門診號源優先向基層醫療衞生機構開放。此外，各地要指導基層醫療衞生機構保持發燒診室「應設盡設、應開盡開」。