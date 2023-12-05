恐台海衝突難民湧入　與那國島居民斥日政府無準備

兩岸局勢持續緊張，英媒日前訪問日本20多名前任及現任官員，以及距離台灣僅110公里的沖繩縣與那國島居民，他們指如果中國大陸攻台，可能會有數百、甚至數千名台灣人試圖搭船到與那國島避難，但是日本中央政府沒有準備應對計劃，島民求助也無回應。

英媒周二（5日）刊出訪問，對於中央政府的無為，沖繩縣與那國町長糸數健一表示這就像用膠帶封嘴，市政廳僅列出颱風、其他危機和越南人登島的應變計劃。內閣官房長官松野博一7月到訪與那國島時，糸數健一曾直接就此事表達關切，但至今未獲得回應。內閣官房一名發言人向英媒指，如果有大量難民來到日本，相關政府部門會合作應對，但無透露與那國島是否有應變計劃。

多名知情日本前任和現任官員說，台灣難民可能透過海路逃往日本，但是很難預測衝突性質及難民數量。官員們表示，政府現在專注於軍事計劃，而非複雜的人道計劃。有美國官員指，日本還在遲疑是否在與那國島執行明確的人道計劃，擔心這會讓大陸認為日本在為台海衝突做準備。英媒認為，即使岸田文雄政府有難民計劃，另一個難題是與沖繩縣政府與那國島的緊張關係。