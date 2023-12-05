學生發燒人數增家長憂心　天津發出停課標準

內地兒童呼吸道疾病進入高發季節，肺炎支原體、流感病毒等多種呼吸道疾病交織疊加，有家長指出，孩子班裏不少同學都發燒，提出是否應及時停課。對此，天津市教委周二（5日）給出最新回應，明確流感高發時學校線上線下教學切換的標準，並提出根據學生身體狀況進行差異化教學設計。天津市教委主任荊洪陽表示，不建議家長要求孩子患病期間趕、補作業。

市教委指，到達以下條件之一的班級可切換線上教學，包括：該班級當天新發現流感樣病例（腋下體溫超過38°C，伴咳嗽或咽痛之一者）5例及以上；該班級現症流感樣病例累計達到30%及以上；該班級一周內發生2例及以上流感住院病例。線上教學時間一般為4天。

至於停課標準方面，則要該班級當天新發現流感樣病例（腋下體溫超過38°C，伴咳嗽或咽痛之一者）5例及以上；該班級現症（正在發病）流感樣病例累計達到30%及以上；該班級一周內發生2例及以上流感住院病例。

啟動線上教學後，班級甚麼時候恢復線下教學？當線上教學期滿後可自動恢復線下教學。但對於仍有流感樣症狀的學生，需體溫恢復正常、其他流感樣症狀消失48小時後或根據醫生建議才能恢復上課。