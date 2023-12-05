謝鋒：推動中美關係穩定是對基辛格最好紀念

中國駐美大使謝鋒周一（12月4日）在報章撰文，悼念上周三（11月29日）逝世的美國前國務卿基辛格。謝鋒指地球夠大，容得下中美各自和共同發展，雙方的成功是彼此的機會，相信跟進落實兩國元首在加州三藩市會面的重要共識，共同推動中美關係健康、穩定、永續發展，就是對基辛格最好的紀念。在北京，中共中央政治局委員兼外長王毅周二（12月5日）到美國駐華大使館，弔唁基辛格。

文章題為《努力推動中美關係健康穩定發展是對基辛格博士最好的紀念》，謝鋒指自己今年5月抵美履新後，最早拜訪的美國朋友之一就是基辛格。在基辛格100歲生日前一天，謝鋒到基辛格位於康涅狄格州的家，當面轉交中國領導人的賀信。此後，謝鋒與基辛格6次促膝長談。謝鋒同月亦在紐約為基辛格賀壽，一起吃松鼠魚、品茅台酒，基辛格最喜歡的還是北京烤鴨，「吃完一份意猶未盡，又不好意思地加了一份」。到10月底，謝鋒在美中關係全國委員會年度晚宴見到基辛格，後者說當天身體不太舒服，醫生建議他別來，但他堅持來了，還發表了10多分鐘的即興演講。

中美元首上月15日在三藩市會晤，達成「三藩市願景」，謝鋒指基辛格對此非常關心，他本想結束三藩市行程就就計劃再去拜訪基辛格，不料再也沒有機會。