美導彈打擊華海軍　核潛艇配反艦戰斧

中國近年積極擴展海軍部隊，反制美國在西太平洋地區的軍事力量。美國傳媒周一（4日）報道，美國海軍計劃明年10月起為潛艇裝備廣泛使用的戰斧巡航導彈反艦版，使之具備打擊海上移動目標的能力，每艘搭載數量介乎12枚至40枚。

報道引述美國海軍聲明指出，美國攻擊核潛艇的新武器是海上打擊戰斧，它由戰斧陸攻巡航導彈研發而成，屬於Block Va型，配備新的制導系統打擊水面艦艇；軍方去年接收首批最初版本測試，之後宣布可以投入實戰。海上打擊戰斧與陸攻戰斧射程都是1,600公里，雖然美軍水面艦艇未來也配備它，但從潛艇發射的最大優勢，是毋須面對中國陸基及海基反艦導彈的威脅，而且美方在反潛作戰方面仍然佔優。

報道引述分析認為，美國配備射程更遠的武器後，可以在負責反介入與區域拒止的解放軍導彈部隊攻擊範圍外發起打擊，令解放軍難以執行封鎖及入侵台灣的行動。若兩岸爆發軍事衝突，海軍力量將是其中一個決定性因素，分析主張美國需要加強研究如何使用海上打擊戰斧等長程導彈，對解放軍實施壓倒性的攻勢並擊沉敵艦。