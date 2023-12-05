天價投手機號拒成交　罰款8萬人民幣

江蘇鎮江經濟開發區法院一個尾號為「999999」的手機號碼上月以天價拍出，惟競得者於限期前仍未付款，並聲稱自己「拍錯了」。該法院周二（5日）發通報稱，決定對競得者罰款8萬元人民幣（人民幣，下同，約8.9萬港元）。至於涉案手機號碼，該院將依法擇期重新拍賣。

通報指出，11月7日該法院在淘寶網司法拍賣平台發布拍賣公告，並於11月24日上午10時至同月25日上午10時公開拍賣「18611999999」手機號碼，競得人應於12月3日前繳納拍賣餘款。11月25日，女子肖某某以最高價2,614萬餘元（約2,900萬港元）競拍成交，但未按期繳納拍賣餘款。周日（3日），肖某某在該院調查核實過程中，明確表示拒絕繳納拍賣餘款。

按公告及拍賣頁面重要提示欄載明，對於在司法拍賣中惡意抬價，擾亂司法拍賣秩序的買受人，人民法院可以對其罰款、拘留，如構成犯罪，更可依法追究刑事責任。事件中肖某某的行為擾亂了司法拍賣秩序，但鑑於肖某某現懷身孕，暫不宜採取司法拘留措施，該院決定對其罰款。