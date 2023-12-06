萊恩稱歐盟不會容忍與華貿易失衡　冀透過談判解決

中歐領導人會晤將於周四（7日）在北京舉行，會晤舉行對夕歐盟委員會主席萊恩周二（5日）接受法媒訪問時表示，歐盟成員國不會一直容忍與中國之間的貿易不平衡不斷擴大，歐盟也有保護自身市場的工具，但更願意透過談判解決問題。

萊恩在訪問時中強調，歐洲並不是要嘗試與中國脫鈎，而是要使過度向一方傾斜的雙邊關係消除風險。她指出歐中貿易不平衡漸趨惡化，過去兩年歐盟對中國的貿易逆差已增加一倍，目前已接近4,000億歐元（約3.37萬億港元）。她指歐洲領導人不會再容忍這現象，但更希望通過談判找到解決辦法，而歐盟已將選項放在談判桌上，她認為若中國仔細考慮，也符合中方的利益。她也表示，歐盟方面也正着眼中方為與歐洲企業競爭而向華企業提供補貼的問題。

對於美國對中國採取強硬立場，萊恩指歐洲將走自己的路線，但亦指出歐洲與美國有很多共同的擔憂，包括俄烏戰爭爆發後，中國仍支持俄羅斯。她又表示打算向中方提出中國制裁歐洲議會議員的問題，她認為這些制裁並不合理。