海巡署上尉偷食上司妻　判賠38萬新台幣

台灣海巡署某單位一名李姓督察去年懷疑趙姓妻子出軌，經私下追查發現姦夫竟是同單位的李姓下屬兼上尉學弟。督察之後向上尉提告，並索償50萬元（新台幣，下同，約12.6萬港元）。上尉則指趙女自願與他發生性關係，他是為協調督察跟趙女的感情糾紛。高雄市橋頭地方法院審理後認為上尉侵害督察配偶權，判他賠償38萬元（約9.6萬港元）。

判決指出，督察和趙女結婚6年，育有1子1女。上尉去年1月因緣認識趙女，明知對方是督察之妻，仍展開熱烈追求。直至同年6月止，上尉與趙女至少發生3次性關係。督察得知妻子與上尉出軌，便向分署長陳情。上尉承認與趙女有染，更寫下悔過書向督察認錯。但督察認為上尉私下挑撥夫妻感情，因而提告。趙女也向上尉提告妨害性自主，案件仍在偵辦中。

上尉在庭上表示，寫悔過書是為了不讓督察追究。他又表示多次與趙女見面都沒有發生關係，都是在聽對方訴苦、陪她聊天。法官調閱海巡署內部調查的紀錄，以及趙女提告性侵的口供時，發現上尉確曾與趙女發生性關係。綜合相關事證，法院認定上尉明知趙女是督察的妻子，仍與她獨處，已超過有配偶之人與配偶以外友人間正當往來程度，故判他應負損害賠償責任。案件可上訴。