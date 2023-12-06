城管用私人收款碼　官方責令停職受查

江西省宜春高安市近日傳城管針對車輛違規執法期間，以私人二維碼向違規貨車司機收取罰款，而涉事城管更被指酒後執法。高安市聯合調查組周二（5日）發通報稱，已責令涉事城管執法人員停職受查。

網傳影片顯示，一名男子面對兩名身着城管制服的人拍片，指對方「一身酒氣」。另一名同樣穿着城管制服，疑似正在開罰單的人反問：「喝瓶啤酒也算喝酒執法？」另一段影片中，男子在鏡頭前展示手中罰單，印有《高安市村級組織收款收據》，罰款理由為「大貨車違規進入集鎮」，罰款金額「100元人民幣（約110港元）」，上面蓋着「高安市太陽鎮城鎮管理執法大隊」印章。

據影片中男子稱，他周一（4日）前往高安市太陽鎮附近，一群身穿城管制服的人以貨車不准入鎮為由，要他交罰款，否則不准離開。男子要求對方出示執法證，但對方沒有出示，其中一人拿出了個人收款碼，用的是村裏小組開具收據。最終，男子於當日下午將罰款轉入對方帳戶。

內媒周一聯絡太陽鎮政府，一名工作人員表示接到相關投訴，已向上級反映，正調查核實。高安市聯合調查組周二發通報表示，經查，周一下午3時許，太陽鎮綜合執法隊員丁某生工作日違規飲酒、違規執法，情況屬實，下一步將根據調查結果依紀依法進行處理。