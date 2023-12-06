台駐蒙特利爾辦事處揭牌　陸向加拿大提嚴正交涉

台灣去年底宣布，在加拿大魁北克省蒙特利爾市設立駐當地台北經濟文化辦事處，但因建築裝修延誤數月才開業，至周一（4日）正式揭牌。中國大陸駐加拿大大使館周二（5日）批評，加方不顧陸方嚴正立場，執意允許台灣當局設立駐蒙特利爾台北經濟文化辦事處，嚴重違反一個中國原則，向台當局發出錯誤信號。陸方對此表示強烈不滿和堅決反對，已向加方提出嚴正交涉。

這是繼渥太華代表處、多倫多和溫哥華辦事處後，相隔31年台灣在加拿大設立的第4個外交機構。蒙特利爾辦事處負責範圍包括魁北克省、新不倫瑞克省、紐芬蘭與拉布拉多省以及魯納惠特地區，其規模跟多倫多及溫哥華辦事處相當，有約10名人員。首任處長陳珮瑩是前駐紐約經文處副處長，已於今年7月調往加拿大。

大陸駐加使館回應時批評，台灣當局逆時代潮流而動，意圖通過設立辦事處顯示國際存在、拓展國際空間，只是又一場譁眾取寵的政治鬧劇，任何謀求「台獨」分裂的陰謀都不可能得逞。陸方再次敦促加方恪守一中原則，立即停止支持「台獨」分裂活動、損害中國核心利益的行徑；如加方執意妄為，陸方必將作出有力應對，由此產生的一切後果由加方承擔。